Inter-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un derby decisivo in chiave scudetto. La sfida tra Inter e Milan, in programma sabato 5 febbraio alle 18 a San Siro e valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A, metterà in palio una posta ben maggiore ai tre punti. Le due formazioni, nei novanta minuti della stracittadina, si giocheranno infatti una buona fetta di scudetto, soprattutto per quanto riguarda i rossoneri, secondi in classifica a pari merito con il Napoli e a -4 dai cugini nerazzurri (che hanno anche una gara da recuperare). In caso di ko il Diavolo scivolerebbe infatti a -7 dalla vetta, rendendo in ripidissima salita la strada che porta al tricolore. Un'occasione che la formazione di Simone Inzaghi, a cui potrebbe probabilmente andar bene anche un pareggio, vuole cogliere per dare una spallata forse decisiva ai rivali.

Inter-Milan, le scelte di Simone Inzaghi

Rosa quasi al completo per Inzaghi, che, per il derby con il Milan, dovrà fare a meno soltanto del neo acquisto Robin Gosens, il cui rientro in campo è previsto tra fine febbraio ed inizio marzo, e Joaquin Correa, alle prese con una distrazione al flessore della coscia sinistra. Il tecnico nerazzurro sembra non avere dubbi sulla formazione da schierare contro i rossoneri, con il modulo di partenza che sarà il consueto 3-5-2. A comporre la coppia d'attacco ci saranno Dzeko e Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dumfries e Perisic, con il terzetto difensivo composto da Skriniar, De Vrji e Bastoni. In porta Handanovic.

Inter-Milan, le scelte di Pioli

Brutte notizie per Pioli, che per la sfida contro l'Inter dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un problema al tendine d'Achille. In dubbio anche Tomori, che dovrebbe andare al massimo in panchina, e Rebic. Nel 4-2-3-1 rossonero ci sarà quindi spazio per Giroud al centro dell'attacco, sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers, Leao e Kessie, che potrebbe essere preferito a Diaz. In mezzo al campo la coppia composta da Tonali e Bennacer, mentre la linea difensiva sarà formata da Calabria, Kalulu, Romagnoli ed Hernandez. Tra i pali Maignan.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Inter-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo.