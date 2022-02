Inter-Milan, il pronostico: chi vincerà il derby?

Un derby che potrebbe essere già decisivo per lo scudetto. Sabato 5 febbraio, a San Siro, andrà in scena la sfida tra Inter e Milan, formazioni che occupano attualmente le prime due posizioni della classifica di Serie A (i rossoneri, secondi, sono appaiati al Napoli di Luciano Spalletti). I nerazzurri, che hanno una gara in meno, possono vantare quattro punti di vantaggio sul Diavolo e, in caso di vittoria, darebbero una spallata forse già decisiva ai cugini, il cui rendimento, dopo un avvio di stagione sprint, è calato nelle ultime settimane. Al Meazza, quindi, ci sarà in palio una posta altissima, con una gara che si preannuncia equilibrata e giocata sul filo dei nervi.

Inter-Milan, come arrivano alla sfida i nerazzurri

I nerazzurri, prima della sosta, hanno superato soltanto in extremis il Venezia, con il gol al 90' di Dzeko che ha permesso alla formazione di Simone Inzaghi di cogliere tre punti più sofferti del previsto. In precedenza l'Inter, in campionato, era stata fermata sullo 0-0 dall'Atalanta, con la Dea che aveva così interrotto a otto la striscia di vittorie consecutive di Handanovic e compagni. I nerazzurri, in Serie A, non perdono dallo scorso 16 ottobre, quando vennero superati per 3-1 dalla Lazio nella sfida dell'Olimpico.

Inter-Milan, come arrivano alla sfida i rossoneri

Il Milan, nell'ultimo match giocato prima della sosta, si è accontentato dello 0-0 contro la Juventus in una partita priva di particolari emozioni. In precedenza i rossoneri si erano fatti sorprendere a San Siro dallo Spezia, con gli aquilotti protagonisti di un clamoroso blitz al termine di un match contrassegnato dall'incredibile errore arbitrale del direttore di gara Marco Serra. Lo scivolone contro i liguri aveva interrotto una striscia di tre vittorie consecutive (contro Empoli, Roma e Venezia) per il Diavolo, il cui rendimento, da un paio di mesi a questa parte, è stato caratterizzato da alti e bassi.

Inter-Milan, il pronostico

Novanta minuti che si preannunciano tesi ed intensi, quelli che vivremo a San Siro. Il Milan, se vuole coltivare ancora il sogno scudetto, non può permettersi passi falsi, ma la sensazione è che l'Inter abbia qualcosa in più dei rossoneri. I nerazzurri, dopo un avvio di stagione sottotono, hanno infatti ingranato le marce alte, conquistandosi l'appellativo di squadra da battere. E anche per la sfida di sabato gli uomini di Simone Inzaghi partono con i favori del pronostico, anche se in un derby, come da tradizione, tutto può succedere.