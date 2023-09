Inter-Milan, chi vincerà il derby: le quote dei bookmakers

Un derby che vale la vetta, quello in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro. Sì, perché Inter e Milan, dopo tre giornate di campionato, condividono il primo posto in classifica con i loro 9 punti, frutto di un percorso fatto fin qui di sole vittorie. Sia i nerazzurri che i rossoneri, in questo avvio di stagione, hanno dimostrato di avere tutte le carte in tavola per candidarsi alla conquista dello scudetto, malgrado la concorrenza, a partire da quella del Napoli campione d'Italia in carica e della Juventus di Massimiliano Allegru, si presenti agguerrita. E conquistare l'intera posta in palio nella stracittadina significherebbe dare un ulteriore segnale al torneo.

Inter-Milan, le quote dei bookmakers

La partita tra Inter e Milan, come ogni derby che si rispetti, si preannuncia particolarmente equilibrata. I favori del pronostico, secondo i bookmakers, pendono però dalla parte degli uomini di Simone Inzaghi, che godono di una maggiore possibilità di vittoria. La quota del successo nerazzurro, nelle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin e Sisal), oscilla tra 2.15 e 2.20 contro il 3.25-3.50 di quello rossonero. Un gap, quindi, non così minimo come forse qualcuno si sarebbe potuto aspettare. Il segno X, invece, è quotato tra 3.35 e 3.50.

Queste, nel dettaglio, le quote del derby Inter-Milan: