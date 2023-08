Inter-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto pronto per l'inizio del campionato di serie A, che per l'Inter di Simone Inzaghi prenderà il via sabato 19 agosto alle 20.45 a San Siro contro il Monza. Un match in cui i nerazzurri andranno a caccia dell'intera posta in palio per iniziare al meglio la nuova stagione, durante la quale Lautaro e compagni andranno a caccia di quello scudetto conquistato nello scorso torneo dal Napoli. Attenzione, però, al Monza, che, sotto la guida di Raffaele Palladino, mira a ripetere i buoni risultati ottenuti l'annata scorsa.

Inter-Monza, le scelte di Inzaghi

Al gruppo di Simone Inzaghi, nei giorni scorsi, si è unito Arnautovic, prelevato dal Bologna. Il centravanti austriaco, tuttavia, dovrebbe partire dalla panchina, con Thuram in pole position per affiancare in attacco Lautaro Martinez nel 3-5-2 nerazzurro. In mezzo al campo certi del posto Barella e Calhanoglu, con l'altra maglia contesa da Frattesi e Mkhitaryan. A sinistra spazio per Dimarco, mentre a destra Dumfries è favorito nel ballottaggio con Cuadrado. In difesa out Acerbi: al suo posto, per completare il reparto con Darmian e Bastoni, ci sarà De Vrji. Sommer tra i pali.

Inter-Monza, le scelte di Palladino

Palladino, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Izzo, che deve scontare una giornata di squalifica. In difesa, nel 3-4-1-2 brianzolo, ci sarà quindi spazio per Pablo Marì e Caldirola con l'ex D'Ambrosio. A centrocampo l'altro ex Gagliardini insieme a Pessina, con le corsie esterne presidiate da Ciurria e Kyriakopoulos, favorito su Carboni. In attacco Caprari e Mota Carvalho saranno supportati da Colpani.

Inter-Monza, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Caprari, Mota Carvalho. All. Palladino

Inter-Monza, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Monza, in programma sabato 19 agosto alle 20.45 e valevole per la prima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Summer (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.