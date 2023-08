Inter, come giocherà all'esordio con il Monza: la probabile formazione

Mancano appena tre giorni all'esordio ufficiale in stagione dell'Inter. I nerazzurri, nella prima giornata del campionato di serie A, affronteranno sabato 19 agosto alle 20.45 a San Siro il Monza di Raffaele Palladino, formazione capace di stupire nella seconda parte dello scorso torneo. Gli uomini di Simone Inzaghi, che per stessa ammissione del tecnico hanno come obiettivo la conquista dello scudetto, vogliono iniziare con il piede giusto il loro cammino andando subito a caccia dei tre punti. Attenzione, però, ai brianzoli, desiderosi di vivere un'annata da protagonisti.

La probabile formazione

Inzaghi, già a partire dalle prossime ore, potrà contare su Marko Arnautovic, in arrivo dal Bologna. Il centravanti austriaco, tuttavia, difficilmente troverà subito spazio fin dal primo minuto, con Thuram che dovrebbe essere il prescelto per affiancare Lautaro Martinez in attacco nel 3-5-2 nerazzurro. A centrocampo certi del posto Barella e Calhanoglu, con la linea mediana che dovrebbe essere poi completata da Barella, favorito su Mkhitaryan. A sinistra ci sarà Dimarco, mentre a destra Dumfries è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Cuadrado. In difesa rimane in dubbio Acerbi: se l'ex laziale non dovesse recuperare, ci sarà spazio per De Vrij insieme a Darmian e Bastoni. In porta Sommer.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: