Inter-Monza, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La vittoria del Da Luz contro il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League ha dato nuovo entusiasmo all'Inter, chiamata adesso a rialzare la testa anche in campionato. I nerazzurri, nelle ultime quattro gare, hanno infatti raccolto solamente un punto, scivolando al quinto posto della classifica. Ecco perché contro il Monza, nel match valevole per la 30esima giornata di serie A, dovranno necessariamente andare a caccia dell'intera posta in palio. I brianzoli, a secco di vittorie da quattro gare, proveranno però ad approfittare delle difficoltà degli uomini di Simone Inzaghi per strappare un risultato positivo.

Inter-Monza, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, nella partita contro il Monza, potrebbe attuare un po' di turnover. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, si rivedrà dal primo minuto Lukaku, con uno tra Lautaro Martinez e Correa al suo fianco. In cabina di regia Asllani insidia Brozovic per affiancare Barella e Mkhitaryan, mentre sulle corsie esterne potrebbe esserci spazio per Dumfries e Gosens, in vantaggio su Dimarco. In difesa possibile chance dal primo minuto per D'Ambrosio e De Vrij, che potrebbero far rifiatare Darmian e Acerbi. Tra i pali Onana.

Inter-Monza, le scelte di Palladino

Palladino, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con Pessina ad agire alle spalle di Caprari e Petagna. In mezzo al campo Sensi al fianco di Rovella, con Ciurria e Carlos Augusto sulle corsie esterne. In difesa il terzetto formato da Izzo, Pablo Marì e Caldirola a protezione del portiere Di Gregorio.

Inter-Monza, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Pessina; Caprari, Petagna, All. Palladino

Inter-Monza, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Monza, in programma sabato 15 aprile alle 20.45 a San Siro e valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky il canale di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita