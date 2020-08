Inter, grave lutto per Candreva: è morto il padre Marcello

Grave lutto per il centrocampista dell'Inter Antonio Candreva che ha perso il padre Marcello. È stato lo stesso giocatore nerazzurro ad annunciare la triste notizia sul proprio profilo Instagram. "Ti porterò sempre con me. Ciao Pa", scrive Candreva sotto ad una fotografia che lo ritrae insieme al padre.

Come ricorda anche MilanoToday, era stato lo stesso 87 interista, nell'aprile scorso, a parlare della malattia del padre e dell'impossibilità di recarsi a Roma, dove risiede il resto della sua famiglia, durante il lockdown.

"La mia preoccupazione più grande era quella di contagiare la mia famiglia. Mi sarei sentito tremendamente in colpa. I miei parenti sono ancora a Roma e questa è la cosa che mi fa soffrire di più: non poter andare a trovare mio padre, che è malato da circa un anno, è davvero brutto - aveva confessato al Corriere dello Sport -. Il mio pensiero costante va a lui: deve recarsi spesso in ospedale e quindi corre qualche rischio in più. Vorrei abbracciarlo". Uno degli ultimi abbracci tra i due era stato immortalato sui social da Candreva il 2 agosto scorso, con la didascalia "Papà" accompagnata da un cuore.