Inter - Napoli 3-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Cade anche il Napoli, dopo il Milan, e la lotta scudetto si riapre. L'Inter fa esplodere San Siro e piega 3 a 2 i partenopei: è il primo cini cin in uno scontro diretto per Inzaghi in questa stagione. Ora i nerazzurri si avvicinano alla vetta (-4) occupata dagli azzurri di Spalletti e dai cugini rossoneri. Vittoria in rimonta e suggellata nel secondo tempo dalla perla di Lautaro per il 3-1. Mertens accorcia nel finale, ma non c'è più tempo. Si arresta a Milano la corsa del Napoli dopo tredici giornate.

Articolo su Milano Today

Il tabellino

RETI: 18′ p.t. Zielinski 25′ p.t. rig. Calhanoglu 44′ p.t. Perisic; 16′ s.t. Lautaro Martinez, 33′ s.t. Mertens

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (62′ Vidal), Perisic; Lautaro, Correa (62′ Dzeko). A disp. Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Dzeko, Kolarov, Sensi, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano. All. Inzaghi. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen (54′ Petagna), Insigne. A disp. Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Elmas, Mertens, Ghoulam, Petagna, Lobotka All. Spalletti. Arbitro: Valeri. Note: ammoniti 9′ Osimhen 25′ Koulibaly 34′ Rrahmani 40′ Calhanoglu 72′ Vidal 84′ Handanovic

Inter - Napoli 3-2: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Inter - Napoli 3-2 giocata domenica 21 novembre sono disponibili su Sky Sport