Inter, Inzaghi pensa già alla formazione anti-Napoli: le possibili scelte

Dopo la lunga sosta per i Mondiali, terminati con la vittoria dell'Argentina ai calci di rigore contro la Francia, si avvicina il ritorno in campo della serie A. Il massimo campionato, fermo dallo scorso 13 novembre, riprenderà mercoledì 4 gennaio, quando si disputeranno tutte e dieci le partite della 16esima giornata. Un turno che vedrà l'Inter impegnata a San Siro contro il Napoli in quella che, per i nerazzurri, potrebbe essere già una sfida decisiva: i nerazzurri, al momento, navigano al quarto posto a pari merito con la Lazio, a -11 dalla formazione di Luciano Spalletti, leader del torneo. Un match, quindi, che gli uomini di Simone Inzaghi dovranno cercare di vincere in ogni modo per continuare a sperare nella rimonta scudetto.

La formazione anti-Napoli: c'è Lukaku

Il tecnico, in questi giorni, sta già preparando la gara con gli azzurri, durante la quale servirà una prestazione pressoché perfetta per conquistare l'intera posta in palio. Inzaghi, in particolare, sembra voler puntare su un pesante tandem offensivo: Lukaku, a lungo ai box nella prima parte di stagione, è infatti ormai pienamente recuperato e si appresta ad affiancare in attacco Edin Dzeko, favorito su Lautaro Martinez. L'argentino, reduce dal trionfo mondiale con la sua Nazionale, rientrerà a Milano giovedì e soltanto venerdì 30 svolgerà il primo allenamento: difficile, quindi, che possa scendere in campo fin dal primo minuto contro il Napoli.

Discorso analogo per Marcelo Brozovic, costretto a saltare la finale per il terzo posto con la sua Croazia ai Mondiali a causa di un affaticamento muscolare. Un problema non particolarmente serio, ma anche lui, così come Lautaro, si presenterà alla sfida contro i partenopei con pochi allenamenti sulle gambe, con Inzaghi che potrebbe quindi confermare nel ruolo di regista in mezzo al campo Calhanoglu. Un piccolo dubbio, infine, sulla corsia mancina: fin qui il titolare indiscusso è stato Dimarco, ma Gosens, in queste settimane, ha lavorato duramente ritrovando la miglior condizione fisica e si candida prepotentemente per una maglia da titolare.