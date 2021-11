Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un big match da non perdere, quello in programma domenica 21 novembre alle 18 a San Siro. L'Inter, attualmente terza e reduce dal pareggio per 1-1 nel derby, ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti, che guida la classifica insieme al Milan con sette punti di vantaggio sui nerazzurri. Una sfida, quindi, che Handanovic e compagni non possono permettersi di fallire se vogliono ancora coltivare speranze scudetto: in caso di sconfitta la formazione di Simone Inzaghi sprofonderebbe infatti a -10 dai partenopei e vedrebbero compromettersi in buona parte le chance di conquistare per il secondo anno consecutivo il tricolore. Gli azzurri, che nell'ultima gara prima della sosta sono stati fermati sull'1-1 allo stadio Maradona dal Verona, cercheranno invece di infliggere agli avversari il colpo del potenziale ko.

Inter-Napoli, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la delicata sfida contro il Napoli, dovrà fare a meno degli infortunati De Vrij e Sanchez, mentre dovrebbe essere regolarmente a disposizione Dzeko. Il bosniaco, tuttavia, potrebbe partire dalla panchina, con la coppia d'attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, formata dagli argentini Lautaro e Correa. In mezzo al campo Barella, Brozovic e Calhanoglu (preferito a Vidal), con le corsie esterne presidiate da Darmian e Perisic. In difesa certi del posto Skriniar e Bastoni, mentre lo slot lasciato libero da De Vrij è conteso da Ranocchia (in leggero vantaggio) e Dimarco. In porta Handanovic.

Inter-Napoli, le scelte di Spalletti

Spalletti, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Ounas (messo ko da un problema muscolare) e di Demme e Politano, entrambi risultati positivi al Covid. Nel 4-2-3-1 azzurro ci sarà spazio per Osimhen al centro dell'attacco, sostenuto alle sue spalle da Insigne, Zielinski (in vantaggio su Elmas) e Lozano. In mezzo al campo il tandem composto da Anguissa e Fabian Ruiz, mentre al centro della difesa tornerà Koulibaly al fianco di Rrahmani, con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali Ospina.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.