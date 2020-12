Inter-Napoli, le probabili formazioni: tandem Lautaro-Lukaku per Conte, Gattuso risponde con Mertens

Super sfida allo stadio San Siro. L'Inter di Antonio Conte, reduce dalla vittoria in rimonta a Cagliari, ospiterà il Napoli nella 12esima giornata del campionato di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 16 dicembre). I nerazzurri occupano attualmente la seconda posizione in classifica con i loro 24 punti, a -3 dal Milan capolista, mentre gli azzurri sono terzi a pari merito con la Juventus a 23.

Inter-Napoli, le scelte dei due allenatori

Conte si affiderà al consueto 3-5-2, con il tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Lukaku. Sulle corsie esterne Darmian (insidiato da Hakimi) e Young, con Barella, Brozovic e Gagliardini ad occupare la zona centrale del campo. Panchina per Eriksen, ancora assente Vidal. Il pacchetto arretrato dovrebbe invece essere composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, con D'Ambrosio e Kolarov che scalpitano però per strappare una maglia da titolare.

4-2-3-1 per Gattuso, che, vista l'indisponibilità di Osimhen, si affiderà in attacco a Mertens sostenuto da Lozano, Zielinski e Insigne. In mezzo al campo Bakayoko e Fabian Ruiz favoriti su Demme ed Elmas, mentre tra i pali Ospina dovrebbe essere preferito a Meret.

Inter-Napoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso