Inter-Napoli, il pronostico: chi vince il big match?

Novanta minuti di fuoco. Domenica 21 novembre, alle 18, l'Inter ospiterà allo stadio San Siro il Napoli in un crocevia già fondamentale per la stagione nerazzurra. La formazione di Simone Inzaghi si trova infatti al momento a -7 dagli azzurri, che guidano la classifica insieme al Milan, e non possono permettersi passi falsi se non vogliono compromettere prematuramente le proprie speranze scudetto. I partenopei, da parte loro, potrebbero invece infliggere un durissimo colpo ad Handanovic e compagni in caso di blitz.

Inter-Napoli, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, si è dovuta accontentare di un pareggio per 1-1 nel derby con il Milan, con gli uomini di Inzaghi che hanno fallito con Lautaro il penalty della vittoria. In precedenza, per i nerazzurri, tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League: 0-2 a Empoli, 2-0 con l'Udinese ed 1-3 sul campo dello Sheriff. L'Inter, nel corso di questa stagione, non è però mai riuscita a conquistare l'intera posta in palio in un big match: oltre a quello con i rossoneri, sono infatti arrivati i pareggi con Atalanta e Juventus e la sconfitta contro la Lazio.

Inter-Napoli, come arrivano alla sfida gli azzurri

Il Napoli, in questa prima parte di campionato, è stato un rullo compressore, conquistando nelle prime dodici giornate 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi. Prima della sosta i partenopei sono stati fermati allo stadio Maradona sull'1-1 dal Verona, che ha così fermato a due la striscia di vittorie consecutive (3-0 con il Bologna, 0-1 a Salerno). L'altro pareggio gli azzurri lo hanno raccolto lo scorso 24 ottobre sul campo della Roma, con la sfida terminata sul punteggio di 0-0.

Inter-Napoli, il pronostico

Il Napoli arriverà a San Siro forte di una consapevolezza nei propri mezzi acquisita in questi primi mesi di stagione, che hanno portato gli azzurri a coltivare il sogno scudetto. I nerazzurri, tuttavia, sono in crescita e nella super sfida contro il Milan hanno sfiorato la vittoria. La formazione di Simone Inzaghi, per continuare ad inseguire l'obiettivo tricolore, deve vincere: ecco perché, anche complice il fattore campo, l'Inter sembra partire con un leggero vantaggio rispetto agli avversari.