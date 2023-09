Inter, dove vedere tutte le partite del girone d'andata in tv: orari Sky e Dazn

Inizio di campionato perfetto, quello che ha visto fin qui per protagonista l'Inter. I nerazzurri, nelle prime tre giornate di campionato, hanno infatti raccolto altrettante vittorie superando, nell'ordine, Monza, Cagliari e Fiorentina senza reti al passivo. Nove punti che permettono agli uomini di Simone Inzaghi di guidare la classifica a pari merito con il Milan, prossimo avversario di Lautaro e compagni al ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Un rendimento che conferma come la formazione di Simone Inzaghi sia tra le grandi favorite per la conquista dello scudetto.

Inter, dove vedere le partite del girone d'andata in tv

Di seguito, nel dettaglio, dove vedere le partite del girone d'andata dell'Inter in tv: