Calciomercato Inter, il piano B se non arriva Pavard

Tra gli obiettivi dell'Inter in questo finale della sessione estiva di calciomercato c'è quello di completare il reparto difensivo con un elemento che vada ad affiancarsi ai vari Acerbi, Bastoni, Darmian, De Vrij e Bisseck. Il nome finito sul taccuino della dirigenza, come ormai noto, è quello di Benjamin Pavard, francesce classe 1996 attualmente in forza al Bayern Monaco. La trattativa con i tedeschi, tuttavia, sta attraversando una fase di impasse, con il tecnico Thomas Tuchel che sta frenando la partenza del giocatore in attesa che il club individui un sostituto che soddisfi le sue richieste. Una situazione che costringe i nerazzurri a guardarsi attorno alla ricerca di eventuali alternative per non trovarsi impreparati di fronte ad una fumata nera dell'affare.

Le alternative

Il piano B dell'Inter, in questo momento, risponde al nome di Perr Schuurs, oggi in forza al Torino. L'olandese classe 1996, arrivato in Italia nel 2022, quando i granata lo hanno prelevato dall'Ajax per una cifra attorno ai 13 milioni di euro più bonus, piace sia a Marotta che a Simone Inzaghi data la sua ampia affidabilità fin da subito dimostrata nel nostro campionato. Per lasciar partire il giocatore, che può vantare estimatori anche in Premier League, il presidente del Torino Urbano Cairo chiede 35 milioni: una cifra sulla quale i nerazzurri sono disponibili a trattare.

Sullo sfondo, poi, rimane anche il profilo di Japhet Tanganga, giocatore classe 1999 del Tottenham seguito nei mesi scorsi anche dal Milan. L'inglese, nelle ultime stagioni, ha trovato poco spazio con la maglia degli Spurs, che sarebbero disponibili a lasciarlo partire sia in prestito che a titolo definitivo.