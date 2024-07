Inter-Pergolettese, dove vedere l'amichevole in tv e streaming

Nuovo impegno amichevole per l'Inter. I nerazzurri, dopo aver superato per 3-2 gli svizzeri del Lugano nella prima uscita stagionale, affronteranno nella giornata di lunedì 22 luglio alle 18.30 la Pergolettese, formazione militante nel campionato di serie C. Il match, in programma al BPER Training Center, sarà l'occasione giusta per il tecnico Simone Inzaghi per testare uomini e schemi in vista del via ufficiale della stagione 2024/2025, durante la quale Lautaro e compagni, oltre a cercare di recitare un ruolo da protagonisti in Europa, tenteranno di difendere il titolo di campioni d'Italia. L'Inter scenderà poi nuovamente in campo il 27 luglio a Cesena contro l'UD Las Palmas. Successivamente impegni con Pisa (2 agosto), Al Ittihad Club (7 agosto) e Chelsea (11 agosto).

Dove vedere Inter-Pergolettese in tv e streaming

La partita amichevole Inter-Pergolettese, in programma lunedì 22 luglio alle 18.30 al BPER Training Center, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali della società nerazzurra. Il match potrà quindi essere seguito su inter.it, sul canale Youtube e sull'app ufficiale del club. Non è invece prevista alcuna copertura televisiva dell'evento.