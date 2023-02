Inter-Porto, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Obiettivo quarti. L'Inter, dopo aver superato la fase a gironi chiudendo al secondo posto il gruppo C alle spalle del Bayern Monaco e davanti a Barcellona e Viktoria Plzen, vuole proseguire nel suo cammino in Champions League. Avversario negli ottavi il Porto di Conceiçao, con la gara di andata in programma mercoledì 22 febbraio alle 21 a San Siro. Una sfida non priva di insidie, dato che i lusitani, che hanno ottenuto il primo posto nel gruppo B, stanno attraversando un'ottimo momento di forma, con ben dieci vittorie consecutive all'attivo. I nerazzurri, abbandonate le speranze scudetto, vogliono tuttavia recitare un ruolo da protagonisti in Europa.

Inter-Porto, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida con il Porto, potrà contare su tutti gli effettivi, eccezion fatta per Correa, ancora ai box per infortunio. In attacco, dopo l'iniziale panchina con l'Udinese, tornerà dal primo minuto Lautaro Martinez: al suo fianco è ballottaggio serrato tra Dzeko e Lukaku. In mezzo al campo Calhanoglu potrebbe essere preferito in cabina di regia a Brozovic, non ancora al meglio della condizione. Ai lati del turco Barella e Mkhitaryan, mentre sulle corsie esterne dovrebbe esserci spazio per Darmian (in vantaggio su Dumfries) e Dimarco. In difesa Acerbi è favorito su De Vrij per completare il reparto con Skriniar e Bastoni. In porta torna Onana.

Inter-Porto, le scelte di Conceiçao

Conceiçao, ancora privo di Otavio, si affiderà al consueto 4-4-2, con Taremi e Toni Martinez a comporre il tandem offensivo. In mezzo al campo Eustaquio al fianco di Grujic, con Uribe e Galeno a presidiare le corsie esterne. In difesa coppia centrale formata dal veterano Pepe e Marcano, con Joao Mario a destra e Zaiud a sinistra. Tra i pali Diogo Costa.

Inter-Porto, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio, Galeno; Toni Martinez, Taremi. All. Conceiçao

Inter-Porto, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Porto, in programma mercoledì 22 febbraio alle 21 a San Siro e valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video.