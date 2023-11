Champions League, Inter prima nel girone se: tutte le combinazioni

Missione compiuta. L'Inter, con la vittoria per 0-1 sul campo del Salisburgo grazie al rigore trasformato nel finale da Lautaro Martinez, ha staccato il pass per gli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo. Per i nerazzurri, adesso, l'obiettivo è chiudere il girone al primo posto, così da avere, sulla carta, un sorteggio più agevole per il primo turno della fase ad eliminazione diretta.

Inter prima nel girone se: le combinazioni

L'Inter, al momento, si trova appaiata a 10 punti con la Real Sociedad, formazione contro la quale, nella gara di andata, ha ottenuto un pareggio (1-1 in trasferta). Gli spagnoli, rispetto agli uomini di Simone Inzaghi, possono vantare una miglior differenza reti (+5 contro +3) e di conseguenza spetta a loro, ad oggi, il primo posto. Le due squadre si affronteranno a San Siro il prossimo 12 dicembre nell'ultima giornata: ciò significa che i nerazzurri, anche in caso di vittoria con il Benfica e di contemporaneao ko della Real Sociedad con il Salisburgo, dovrebbero aspettare l'ultima gara per tentare di staccare il primo posto. In quel caso, all'Inter, basterebbe un pareggio.

Lo scontro diretto di San Siro sarebbe ovviamente determinante anche se le due squadre dovessero ottenere gli stessi punti nella quinta giornata rimanendo quindi a braccetto in classifica. In questo caso, rimanendo invariata la situazione relativa alla differenza reti, i nerazzurri sarebbero costretti alla vittoria.

Arrivo a pari punti, i criteri per definire la classifica