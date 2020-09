Inter, la probabile formazione per la stagione 2020/2021: Conte si affida a Lukaku per sognare lo scudetto

Sogno scudetto. L'Inter di Antonio Conte, dopo aver chiuso lo scorso torneo ad una sola lunghezza di distanza dalla Juventus, vuole tornare sul tetto d'Italia. I nerazzurri, in queste settimane di mercato, non stanno lasciando nulla di intentato per tentare quell'assalto al tricolore che, alla Pinetina, manca dal 2010, anno dello storico triplete targato José Mourinho.

Inter, Conte ripartirà dal suo marchio di fabbrica: il 3-5-2

Conte, in attesa di nuovi rinforzi, pare intenzionato a ripartire dal 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. Tra i pali, ovviamente, l'inamovibile Samir Handanovic, protetto dal pacchetto arretrato composto da Skriniar, De Vrij ed uno tra Bastoni e il neoacquisto Kolarov. In uscita Godin, che non fa più parte del progetto nerazzurro. La linea di centrocampo dovrebbe vedere a destra l'ex Borussia Dortmund Achraf Hakimi con Ashley Young dalla parte opposta. In mezzo spazio per Barella, Brozovic e Sensi, con Eriksen che invece non sembra ancora aver convinto del tutto il tecnico. Il tandem d'attacco sarà invece composto da Lukaku e Lautaro Martinez, protagonisti assoluti nella passata stagione.

Inter, gli obiettivi di mercato

Ben presto, però, in casa nerazzurra potrebbero esserci novità: la dirigenza è infatti al lavoro per soddisfare le richieste di Conte, che ha sottolineato la necessità di altri innesti per tentare con convinzione l'assalto allo scudetto. Nuovi innesti, in particolare, potrebbero arrivare a centrocampo, settore nel quale l'Inter pare ormai vicina a chiudere per Arturo Vidal, attualmente a Barcellona. Il club di Steven Zhang sta inoltre provando l'assalto a N'Golo Kanté, mediano che il Chelsea potrebbe anche lasciar partire di fronte ad una ricca offerta. Chiaro che sia il cileno che il francese entrerebbero a far parte dello scacchiere titolare di Conte, con Brozovic e Sensi che, in questo caso, scivolerebbero in panchina.

Probabile formazione 2020/2021

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Kolarov); Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.