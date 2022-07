Inter, come giocherà nel 2022/2023: la probabile formazione

Una stagione, quella ormai imminente, in cui l'Inter cercherà di ricucirsi sul petto quello scudetto sfuggito di un niente nell'ultimo torneo. I nerazzurri, sulla cui panchina siederà ancora Simone Inzaghi, puntano infatti al tricolore, anche se la concorrenza, a partire da quella del Milan campione d'Italia in carica, si preannuncia agguerrita. Sì, perché oltre che con i rossoneri, Lautaro e compagni dovranno fare i conti anche con la Juventus, galvanizzata da un mercato sopra le righe (Paul Pogba, però, è già finito ai box), la Roma di Mourinho, capace di aggiudicarsi le prestazioni di Paulo Dybala, ed il Napoli di Luciano Spalletti, che tenterà di recitare un ruolo da protagonista malgrado le partenze illustri di Insigne, Mertens e Koulibaly.

Inter, le scelte di Simone Inzaghi per il 2022/2023

Simone Inzaghi, per la sua seconda stagione sulla panchina dell'Inter, non stravolgerà il suo credo tattico, ripartendo da quel 3-5-2 utilizzato nel corso della passata stagione e, ancor prima, da Antonio Conte. Tra i pali il titolare, almeno inizialmente, sarà Handanovic, che dovrà però fronteggiare l'agguerrita concorrenza di Onana, pronto ad approfittare di eventuali errori dello sloveno per sovvertire le gerarchie. In difesa confermatissimi De Vrij e Bastoni, mentre rimane in bilico la posizione di Skriniar, cercato sul mercato da Paris Saint-Germain e Chelsea. In mezzo al campo ancora il terzetto composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Mkhitaryan prima alternativa. A destra spazio per Dumfries, che ha ormai scavalcato Darmian nelle gerarchie, mentre a sinistra toccherà a Gosens prendere il posto di Perisic, passato al Tottenham. In attacco Lukaku, tornato a Milano dopo un anno al Chelsea, soffierà il posto di Dzeko. Al suo fianco confermato Lautaro Martinez.

Inter, la probabile formazione nella stagione 2022/2023

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S.Inzaghi