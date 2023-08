Inter, come giocherà nella stagione 2023/2024: la probabile formazione

L'obiettivo, per esplicita ammissione del tecnico Simone Inzaghi, è quello di andare a caccia dello scudetto. Con queste ambizioni si presenta ai nastri di partenza della stagione 2023/2024 l'Inter, chiamata a dare seguito alla tutto sommata positiva annata scorsa, chiusa con due titoli in bacheca (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) ed il raggiungimento della finale di Champions League. Da riscattare, tuttavia, il percorso altalenante in campionato, dove i nerazzurri non sono mai stati realmente in corsa per il titolo.

Inter, le scelte di Inzaghi per la stagione 2023/2024

Simone Inzaghi, anche nella nuova stagione, si affiderà al suo classico 3-5-2, divenuto un vero e proprio marchio di fabbrica. In porta il posto lasciato libero da André Onana, passato al Manchester United, sarà preso da Yann Sommer, prelevato dal Bayern Monaco. Al centro della difesa conferma in vista per Acerbi, con Darmian, ormai completamente a suo agio nel ruolo di braccetto, e Bastoni ai suoi lati. In mezzo al campo, dove in cabina di regia si piazzerà Calhanoglu, Frattesi dovrebbe essere preferito a Mkhitaryan per comporre il tandem delle mezzali con Barella. A sinistra Dimarco partirà ancora una volta nettamente avanti nelle gerarchie rispetto a Gosens, mentre a destra sono in deciso rialzo le quotazioni di Cuadrado, pronto ad instaurare un serrato ballottaggio con Dumfries. In attacco, infine, il punto fermo è Lautaro Martinez: al suo fianco, in attesa di un rinforzo dal mercato, spazio per Thuram.

Inter, la probabile formazione nella stagione 2023/2024

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S.Inzaghi