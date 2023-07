Inter-Psg, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna in campo l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo essere stati fermati sull'1-1 dall'Al Nassr, con Frattesi che ha risposto all'iniziale vantaggio arabo siglato da Ghareeb, affronteranno martedì 1 agosto al Japan National Stadium di Tokyo il Paris Saint-Germain di Luis Enrique (fischio d'inizio alle 12 italiane). Un test di prestigio per Lautaro e compagni, che avranno così modo di misurarsi contro una delle formazioni più quotate d'Europa. Un'occasione, per Inzaghi, per mettere a punto schemi e meccanismi di gioco in vista del via ufficiale della stagione, previsto per la sua squadra per il prossimo 20 agosto, quando l'Inter ospiterà a San Siro il Monza di Raffaele Palladino nella prima giornata del campionato di serie A.

Inter-Psg, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Stankovic; de Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Skriniar; Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa; Asensio, Ekitike.

Dove vedere Inter-Psg in tv e streaming

La partita Inter-Psg, in programma martedì 1 agosto al Japan National Stadium di Tokyo alle 12 italiane, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky, invece, il canale di riferimento sarà Sky Sport (numero 251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.