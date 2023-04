Inter, la psicologa di Sofia Goggia per scacciare la crisi

Il momento che sta vivendo l'Inter non è certo dei più semplici. I nerazzurri, attesi dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus, in programma questo martedì 4 aprile alle 21 all'Allianz Stadium, sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, che hanno fatto scivolare Barella e compagni al quarto posto della classifica a pari merito con la Roma di Mourinho. A rischio, quindi, si è fatta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con la formazione di Simone Inzaghi chiamata quindi ad invertire la tendenza nelle prossime settimane. Per farlo, Beppe Marotta ha pensato di inserire una nuova figura all'interno dello staff che possa lavorare sull'aspetto mentale della squadra.

Ecco Lucia Bocchi, psicologa di Sofia Goggia

A lavorare a stretto contatto con il gruppo, infatti, è stata aggiunta la psicologa Lucia Bocchi, famosa per aver affiancato la sciatrice italiana Sofia Goggia nei momenti più delicati della sua carriera sportiva e già all'Inter, con profitto, sotto la gestione Antonio Conte. E proprio lei sarebbe stata a suggerire al club di far dormire a casa i calciatori prima della sfida di Coppa Italia contro la Juventus dicendo 'no' al ritiro: una linea soft dettata dalla volontà di far ritrovare serenità alla squadra, visibilmente provata dal recente periodo negativo.

Gli effetti di questa mossa si vedranno già nei prossimi giorni. Dopo il match con i bianconeri, l'Inter affronterà in campionato all'Arechi la Salernitana prima di fare visita al Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League: una sfida importantissima per le sorti della stagione nerazzurra, con la formazione di Simone Inzaghi che, considerato il sorteggio non proibitivo, vuole staccare il pass per la semifinale, dove se la vedrebbe eventualmente con una tra Napoli o Milan.