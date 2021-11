L'Inter si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni

Una preziosissima vittoria, che permette ai nerazzurri di vedere più vicina la qualificazione agli ottavi di finale. L'Inter, nella serata di mercoledì 3 novembre, ha espugnato per 3-1 il campo dello Sheriff grazie alle reti di Brozovic, Skriniar e Sanchez bissando così il successo dello scorso 19 ottobre, quando la formazione di Simone Inzaghi superò con il medesimo punteggio i moldavi a San Siro. Tre punti che, a due giornate dal termine, permettono a Dzeko e compagni di portarsi al secondo posto del girone D di Champions League scavalcando proprio la squadra di Vernydub, autentica rivelazione del torneo. Ed il passaggio del turno, adesso, si fa sempre più vicino.

Champions League, l'Inter passa il turno se: le combinazioni

La classifica del girone vede al momento al comando il Real Madrid con i suoi 9 punti, seguito da Inter (7), Sheriff (6) e Shakhtar Donetsk (1). Una situazione che permette ai nerazzurri di essere padroni del proprio destino: con due vittorie nelle ultime due gare (Shakhtar in casa, Real in trasferta), la formazione di Simone Inzaghi sarebbe infatti certa della qualificazione agli ottavi, ma potrebbe bastare anche qualcosa meno. Il passaggio del turno potrebbe arrivare infatti già nella prossima giornata in caso di vittoria contro lo Shakhtar e contemporaneo mancato successo dello Sheriff con il Real. Se i moldavi dovessero invece superare gli spagnoli, il discorso qualificazione si deciderebbe nell'ultimo turno, nel quale i nerazzurri avrebbero bisogno di punti soltanto in caso di vittoria dello Sheriff contro lo Shakhtar.

Situazione più ingarbugliata se invece l'Inter non dovesse battere gli ucraini nella prossima giornata: in quel caso tutto si deciderebbe negli ultimi novanta minuti e, in caso di vittoria dello Shakhtar sugli uomini di Inzaghi, si potrebbe potenzialmente arrivare all'ultimo turno con tutte e quattro le squadre ancora in corsa per la qualificazione.