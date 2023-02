Inter, quanto vale la qualificazione ai quarti di Champions League

Mancano ormai pochissime ore a Inter-Porto, gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il match, che si disputerà oggi, mercoledì 22 febbraio, alle 21 a San Siro, rappresenta una sorta di spartiacque per la stagione nerazzurra. La formazione di Simone Inzaghi, malgrado il secondo posto in campionato, è infatti già fuori dalla lotta scudetto, dato l'ampio divario di ben 15 punti che la separa dal Napoli capolista. Andare il più avanti possibile in Champions sarebbe quindi fondamentale per l'Inter, non solo a livello di prestigio e ambizioni sportive, ma anche, se non soprattutto, a livello economico.

Bonus e incassi, quanto vale la qualificazioni ai quarti

La qualificazione ai quarti di finale di Champions League permetterebbe di far entrare nelle classe del club circa una ventina di milioni di euro tra premi supplementari della Uefa ed un nuovo notevole incasso a San Siro. Una cifra che rappresenterebbe una vera e propria boccata di ossigeno per un club che, in questi mesi, sta attraversando un momento non certo dei più floridi. Il passaggio del primo turno, con il superamento della fase a gironi e l'approdo agli ottavi, aveva permesso ai nerazzurri un'entrata di circa 58 mlioni: una nuova qualificazione garantirebbe un ulteriore bonus di 10,6 milioni con un conseguente incremento della quota di Market Pool 2, a cui si aggiungerebbero circa 8 milioni di un nuovo incasso. Ecco perché tutti, nella dirigenza, agognano un approdo ai quarti, che all'Inter manca addirittura dal 2011, stagione successiva allo storico triplete targato José Mourinho.

Con il piazzamento tra le prime otto d'Europa i nerazzurri potrebbero sedersi con maggior tranquillità al tavolo delle trattative per il rinnovo di alcuni dei loro uomini più rappresentativi, come, ad esempio, Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, i cui contratti andranno in scadenza il 30 giugno 2024.