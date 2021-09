Inter-Real Madrid oggi, orari diretta tv Amazon Prime Video: dove vedere la partita

Inizia l'avventura europea dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nella serata odierna, mercoledì 15 settembre, ospiteranno a San Siro il Real Madrid nella gara valevole per la prima giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022. Un remake del doppio confronto della scorsa stagione, quando le due squadre si trovarono una di fronte all'altra sempre nella fase a gironi della massima competizione continentale: allora entrambe le sfide vennero vinte dagli spagnoli, che si imposero per 3-2 in casa (per le merengues reti di Benzema, Sergio Ramos e Rodrygo, per l'Inter in gol Lautaro Martinez e Perisic) e 2-0 a Milano (reti di Hazard e Rodrygo).

Inter-Real Madrid, lo stato di forma delle due squadre

L'Inter arriva al match dopo l'amaro pareggio in campionato sul campo della Sampdoria, con i nerazzurri raggiunti per due volte dai blucerchiati. Nelle precedenti due uscite la formazione di Simone Inzaghi aveva invece superato in maniera convincente Genoa e Verona. Il Real Madrid. sulla cui panchina siede Carlo Ancelotti, guida la Liga insieme a Valencia e Atletico Madrid grazie ai 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate (vittorie contro Alaves, Betis e Celta Vigo, pareggio contro il Levante).

Dove vedere Inter-Real Madrid in tv e in streaming

La partita Inter-Real Madrid sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. L'app è disponibile su Sky Q e può essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match può essere seguito in streaming anche su smartphone e tablet con l'applicazione Amazon Prime Video.