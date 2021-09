Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: nerazzurri con Lautaro-Dzeko

Super sfida a San Siro. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio in campionato sul campo della Sampdoria, ospiterà mercoledì 15 settembre alle 21 il Real Madrid nella prima giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022. Nerazzurri e madrileni si erano già incrociati nella fase a gironi della scorsa edizione della massima competizione continentale, con entrambi i match vinti dalle merengues: 3-2 in Spagna e 2-0 a Milano. Un doppio ko che Handanovic e compagni cercheranno di vendicare a partire già dall'incontro di domani.

Inter-Real Madrid, le scelte dei due allenatori

Simone Inzaghi, privo dell'infortunato Sensi, si affiderà al 3-5-2, con Lautaro Martinez favorito su Correa per comporre il tandem d'attacco con Dzeko. In mezzo al campo Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries (in ballottaggio con Darmian) e Perisic sulle corsie esterne. In difesa, in caso di forfait di Bastoni, che il tecnico spera però di recuperare, spazio per Dimarco insieme a Skriniar e De Vrij. Tra i pali Handanovic.

Ancelotti, dall'altra parte, risponderà con il 4-3-3, affidandosi in avanti a Benzema, Vinicius ed uno tra Hazard e Asensio. Linea di centrocampo formata da Valverde (in ballottaggio con Isco), Casemiro e Modric, in difesa, a protezione del portiere Courtois, Carvajal, Militao, Nacho e Alaba.

Inter-Real Madrid, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti