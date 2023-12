Inter-Real Sociedad, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

A caccia del primo posto. L'Inter, che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale nelle scorse settimane, si giocherà il primato nella sfida con la Real Sociedad, in programma martedì 12 dicembre alle 21 a San Siro e valevole per l'ultima giornata del girone D di Champions League. Le due formazioni si trovano al momento appaiate a quota 11 punti, ma gli spagnoli possono vantare una miglior differenza reti: gli uomini di Simone Inzaghi, considerato anche il pari nella sfida di andata, sono quindi obbligati alla vittoria per chiudere in testa.

Inter-Real Sociedad, le scelte di Simone Inzaghi

Inzaghi, per la gara con la Real Sociedad, si affiderà al consueto 3-5-2, con Lautaro e Thuram a comporre il tandem d'attacco. In mezzo al campo scalpita per una maglia dal primo minuto Frattesi, che potrebbe essere preferito a Mkhitaryan per affiancare Barella e Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dimarco a sinistra e Darmian (favorito su Cuadrado, out Dumfries) a destra, mentre in difesa, date le assenze di De Vrij e Pavard, probabile spazio per Bisseck insieme ad Acerbi e Bastoni.

Inter-Real Sociedad, le scelte di Alguacil

Alguacil, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Barrenetxea (che dovrebbe essere regolarmente a disposizione), Sadiq e Kubo. A centrocampo Zubimendi in cabina di regia con Turrientes e Merino ai suoi lati, linea difensiva formata da Traoré, Zubeldia, Le Normand e Tierney. Tra i pali Remiro.

Inter-Real Sociedad, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Turrientes, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea. All. Alguacil

Inter-Real Sociedad, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Real Sociedad, in programma martedì 2 dicembre alle 21 a San Siro e valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.