Inter-Real Sociedad, le quote dei bookmakers

Vincere per chiudere il girone al primo posto. Questo l'obiettivo dell'Inter, che martedì 12 dicembre, alle 21 a San Siro, ospiterà la Real Sociedad nella gara valevole per l'ultima giornata del gruppo D di Champions League. Nerazzurri e spagnoli, che nella sfida di andata hanno chiuso in parità lo scontro diretto, condividono al momento il primato in classifica con i loro 11 punti, ma la formazione di Alguacil può vantare una miglior differenza reti: per questo motivo, Lautaro e compagni, reduci dall'affermazione per 4-0 contro l'Udinese in campionato, saranno obbligati al successo per avere la meglio sui rivali.

Le quote

L'Inter, secondo i bookmakers, si presenterà all'appuntamento decisivo con i favori del pronostico. Il successo nerazzurro, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è infatti quotato tra 1.60 ed 1.62, mentre quello spagnolo oscilla tra 5 e 5.50. Piuttosto alta anche la quota del segno X, che va da 4 a 4.25.

Queste, nel dettaglio, le quote della partita Inter-Real Sociedad: