Inter, quando tornano a disposizione i nazionali: le date

L'Inter, in questi giorni, ha già iniziato il proprio cammino verso la stagione 2024/2025. Sabato 13 luglio i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile ed il 17 sono poi scesi in campo per il primo test amichevole, vinto per 3-2 contro il Lugano. Il tecnico Simone Inzaghi, tuttavia, non può ancora contare sull'organico al completo: diversi giocatori che nelle scorse settimane sono stati impegnati con le proprie nazionali sono infatti ancora in vacanza e faranno ritorno a Milano soltanto nei prossimi giorni.

Le date

Dopo Asllani e Zielinski, già rientrati giovedì 18 luglio, i primi a rimettersi agli ordini di Inzaghi saranno gli italiani reduci da Euro 2024, vale a dire Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi. Gli ultimi, invece, saranno Lautaro Martinez e Valentin Carboni, freschi vincitori della Coppa America con l'Argentina. Di seguito, nel dettaglio, le date di rientro previste per tutti i nazionali: