Inter, rimonta scudetto prima della sosta? Ecco perché è possibile

Otto punti. Questa la distanza dal primo posto in classifica dell'Inter dopo appena dieci giornate. Tanta, anzi troppa, considerate quelle che erano le aspettative alla vigilia della stagione. Un divario maturato nelle scorse settimane, quando i nerazzurri hanno attraversato una vera e propria crisi d'identità, incassando ben quattro ko in sei gare contro Lazio, Milan, Udinese e Roma. Ma il periodo difficile, adesso, è alle spalle, come certificano gli ultimi risultati. A ridare slancio alla stagione interista il successo nel match del Meazza contro il Barcellona in Champions League: da lì la formazione di Simone Inzaghi ha ritrovato certezze che sembravano perdute, conquistando poi in campionato due vittorie consecutive, quelle contro Sassuolo e Salernitana. Nel mezzo il 3-3 del Camp Nou, che ha spinto l'Inter ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Inter, il calendario prima della sosta

Prima della sosta per i Mondiali in Qatar, i nerazzurri saranno impegnati altre cinque volte in campionato. Cinque gare che Lautaro e compagni non possono sbagliare: compiere nuovi passi falsi, infatti, rischierebbe di compromettere le speranze scudetto, mentre, al contrario, un percorso netto o quasi potrebbe rilanciare le ambizioni dell'Inter. Il calendario non sembra dei migliori, ma neanche pare impossibile: gli uomini di Simone Inzaghi, nell'ordine, affronteranno Fiorentina (trasferta), Sampdoria (casa), Juventus (trasferta), Bologna (casa) e Atalanta (trasferta). I due impegni interni non presentano particolari difficoltà ed è lecito aspettarsi dai nerazzurri bottino pieno, così come una vittoria è ampiamente alla portata sul campo di una Fiorentina, ad oggi, in grande difficoltà.

Insidiose, invece, le gare esterne con Juventus e Atalanta. I bianconeri, malgrado un rendimento fin qui sottotono, sono sempre avversario ostico e venderanno cara la pelle nel derby d'Italia, mentre i bergamaschi sono una delle grandi sorprese di questo torneo. L'Inter vista nelle ultime uscite, tuttavia, ha tutte le carte in regola per uscire indenne anche da questi impegni. A maggior ragione se si considera che Inzaghi, a breve, avrà nuovamente a disposizione Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic: due elementi non certo da poco. E con un Big Rom ed un Epic Brozo in più, l'Inter può davvero rientrare nella lotta scudetto già prima della sosta.