Inter - Roma 3-1: tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma cade per tre a uno contro l'Inter. A San Siro la squadra di Mourinho regge trenta minuti prima di essere travolta dai nerazzurri dell'ex Lazio, Simone Inzaghi. Nella prima mezz'ora la Roma è attenta non concende nulla e si fa vedere in avanti. Lo sliding doors della sfida del Meazza arriva quando Mancini da pochi passi cestina la rete del vantaggio romanista, nemmeno un minuto dopo arriva la rete dell'uno a zero interista. Da quel momento è un monologo nerazzurro. Nella ripresa il gol di Mkhitaryan arriva a partita ampiamente chiusa e con Mou e i suoi già con la testa al grande doppio appuntamento col Leicester in Conference League.

La cronaca

Al 18esimo arriva la prima emozione della serata con un gran tiro dalla distanza di Calhanoglu su cui è attento Rui Patricio a respingere. Risponde subito la Roma con Mkhitaryan ma il suo destro esce largo. Al 29esimo grandissima occasione per la Roma. Su punizione di Pellegrini, Mancini prende il tempo a De Vrij e di testa da ottima posizione però non trova la porta. Subito dopo passa avanti l’Inter con Dumfries. Bell’azione dell’Inter tutta di prima, col filtrante finale di Calhanoglu che lancia in verticale l’esterno olandese che col mancino batte Rui Patricio in uscita. Al 40esimo l’Inter raddoppia con un grandissimo gol di Brozovic che rientra sul destro saltando Mancini e mette il pallone sotto l’incrocio. Al 45esimo ancora Dumfries vicino al gol che di testa vince il duello con Zalewski ma non trova la porta. Al 51esimo da posizione defilata ci prova Martinez ma Rui Patricio devia in angolo. Sul corner seguente l’Inter fa tre a zero col colpo di testa di Lautaro Martinez. Al 57esimo si fa vedere la Roma con un tiro alla distanza di Pellegrini parato agevolmente da Handanovic. Al 75esimo Inter vicina al poker su un pasticcio fra Karsdorp e Rui Patricio. All’80esimo il portiere portoghese in uscita nega a Lautaro Martinez la doppietta personale. All’85esimo la Roma accorcia la partita con un perfetto destro di Mkhitaryan, dopo velo di Karsdorp, su assist di Shomurodov.

Il tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skrniar 6,5, De Vrij 6, Dimarco 6,5 (dal 64’ Bastoni 6); Dumfries 7, Barella 6, Brozovic 7,5 (dal 71’ Gagliardini 6), Calhanoglu 7,5, Perisic 6,5 (dal 71’ Gosens 6); Lautaro Martinez 7 (dall’82’ Sanchez s.v.), Dzeko 5,5 (dal 63’ Correa 6). All.: Inzaghi 7.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5, Ibanez 5; Karsdorp 5,5, Mkhitaryan 7, Oliveira 5 (dall’80’ Bove s.v.), Zalewski 5 (dal 78’ Vina s.v.); Pellegrini 6 (dal 64’ Veretout 5,5), El Shaarawy 5 (dal 64’ Perez); Abraham 5,5 (dal 78’ Shomurodov 6). All.: Mourinho 5.

Marcatori: 30’ Dumfries (I), 40’ Brozovic (I), 52’ Lautaro Martinez (I); 85’ Mkhitaryan (R)

Ammoniti: Brozovic (I), Calhanoglu (I); Mancini (R), Oliveira (R)

Arbitro: Sozza.

Inter - Roma 3-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Roma 3-1 giocata sabato 23 aprile sono disponibili su Sky Sport