Inter-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Una sfida che si preannuncia caldissima, quella in programma domenica 29 ottobre alle 18 a San Siro. L'Inter di Simone Inzaghi, che ha ritrovato la vetta della classifica con la vittoria contro il Torino ed il contemporaneo ko del Milan con la Juventus, ospiterà la Roma di José Mourinho e di Romelu Lukaku, al quale i tifosi nerazzurri riserveranno un'accoglienza "particolare". Una sfida non priva di insidie per gli uomini di Simone Inzaghi, dato che i giallorossi, dopo una partenza difficile, hanno mostrato una condizione crescente nelle ultime settimane raccogliendo tre successi consecutivi nelle ultime tre giornate di campionato.

Inter-Roma, le scelte di Simone Inzaghi

Inzaghi, per la sfida contro la Roma, potrebbe attuare qualche cambiamento nella formazione iniziale rispetto a quanto visto nel match di Champions League con il Salisburgo. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, dovrebbe rivedersi Thuram al fianco di Lautaro Martinez, mentre in mezzo al campo potrebbe rifiatare Mkhitaryan, con il terzetto formato da Frattesi, Calhanoglu e Barella. Sulle corsie esterne ci sarà spazio per Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, mentre in difesa è ballottaggio tra Pavard e Darmian per completare il reparto con Acerbi e Bastoni.

Inter-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinho, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Lukaku a guidare l'attacco: insieme al belga uno tra El Shaarawy e Belotti. A centrocampo Paredes in cabina di regia, con Cristante e Aouar ai suoi lati e Kristensen (in leggero vantaggio su Karsdorp) e Spinazzola sulle corsie esterne. In difesa il terzetto formato da Mancini, Llorente e Ndicka.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

Inter-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Roma, in programma domenica 29 ottobre alle 18 a San Siro e valevole per la decima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.