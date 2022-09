Inter-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Due squadre affamate di riscatto. Sarà una partita da non perdere, quella in programma sabato 1 ottobre alle 18 a San Siro e valevole per l'ottava giornata del campionato di serie A. Una di fronte all'altra ci saranno Inter e Roma, formazioni chiamate a rialzare la testa dopo i ko incassati rispettivamente contro Udinese e Atalanta nell'ultimo turno. Soprattutto i nerazzurri, autori di un inizio di stagione ben al di sotto delle attese, non possono permettersi passi falsi: le tre sconfitte già subite in campionato, a cui si aggiunge quella in Champions contro il Bayern Monaco, hanno infatti messo in discussione la posizione del tecnico Simone Inzaghi. I giallorossi, dall'altra parte, cercano invece un risultato di prestigio per rilanciare le proprie ambizioni.

Inter-Roma, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro la Roma, dovrà nuovamente fare a meno di Lukaku, che non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato un mese fa nella partita contro la Lazio. Out anche Brozovic, messo ko da una lesione dei muscoli della zona posteriore della coscia sinistra. In cabina di regia, nel 3-5-2 nerazzurro, potrebbe esserci quindi spazio dal primo minuto per Asllani, affiancato da Barella e dal recuperato Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dumfries a destra e Dimarco (favorito su Gosens) a sinistra, mentre in attacco toccherà a Dzeko affiancare Lautaro. In difesa Acerbi in vantaggio su De Vrij per completare il reparto con Skriniar e Bastoni. Handanovic tra i pali.

Inter-Roma, le scelte di Mourinho

Mourinho, che non potrà sedere in panchina in quanto fermato dal giudice sportivo, è alle prese con il dubbio Dybala, reduce da un infortunio. Probabile che l'argentino parta dalla panchina, con Zaniolo e Pellegrini ad agire alle spalle di Abraham nel 3-4-2-1 giallorosso. In mezzo al campo Cristante e Matic con Celik e Spinazzola sulle corsie esterne, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez a protezione del portiere Rui Patricio.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Inter-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Roma sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.