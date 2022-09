Inter-Roma, il pronostico: chi vincerà la sfida di San Siro?

Una gara che, forse, potrebbe rappresentare uno spartiacque già decisivo. Inter e Roma, formazioni che si troveranno l'una di fronte all'altra nella giornata di sabato 1 ottobre a San Siro, sono infatti reduci da un inizio di stagione contrassegnato da alti e bassi. 12 i punti conquistati dai nerazzurri in sette giornate di campionato, appena uno in più per i giallorossi dell'ex José Mourinho. Ed entrambe le squadre, se non vogliono perdere contatto dal gruppo di testa, non possono permettersi passi falsi.

Inter-Roma, come arrivano alla sfida i nerazzurri

Tre ko in appena sette gare, di cui l'ultimo arrivato a Udine nell'ultima partita prima della sosta. L'Inter, in questo avvio di stagione, ha dovuto fare i conti con difficoltà non previste, mettendo in luce un'inattesa fragilità difensiva: sono infatti già undici le reti subite dai nerazzurri in campionato. Preoccupante, in particolare, il ruolino esterno: dopo il blitz di Lecce all'esordio, Lautaro e compagni hanno incassato tre sconfitte consecutive. Va invece meglio di fronte al proprio pubblico, dove gli uomini di Inzaghi hanno conquistato tre vittorie in altrettante gare.

Inter-Roma, come arrivano alla sfida i giallorossi

Andamento altalenante per la Roma, che nell'ultima giornata prima della sosta per le Nazionali è stata superata a domicilio per 0-1 dall'Atalanta. I giallorossi, tre turni fa, avevano incassato l'altra sconfitta del proprio torneo crollando per 4-0 sul campo dell'Udinese. Una frenata che ha allontanato gli uomini di Mourinho dalla testa della classifica dopo una partenza da protagonisti.

Inter-Roma, il pronostico

Un match apertissimo, quello di San Siro, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere costrette a fare i conti con assenze di lusso: sulla sponda nerazzurra va infatti verso un nuovo forfait Romelu Lukaku, mentre su quella giallorossa rimane ancora in dubbio Paulo Dybala. Simone Inzaghi, inoltre, dovrà fare a meno anche di Marcelo Brozovic, metronomo della sua squadra. La sensazione, tuttavia, è che possa essere l'Inter ad avere la meglio: Lautaro e compagni si presenteranno alla sfida affamati di riscatto e, di fronte al proprio pubblico, tireranno fuori quel qualcosa in più per portarsi a casa l'intera posta in palio.