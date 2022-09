Inter-Roma, i tre duelli che decideranno il match

Una partita fondamentale, per entrambe le squadre. Inter e Roma, reduci rispettivamente dalle sconfitte contro Udinese e Atalanta, non possono permettersi passi falsi se non vogliono perdere ulteriormente contatto dalla vetta, distante oggi cinque lunghezze per i nerazzurri e quattro per i giallorossi. Saranno quindi tre punti pesantissimi quelli in palio sabato 1 ottobre a San Siro, con il match che si preannuncia equilibrato ed aperto ad ogni pronostico. A fare la differenza, probabilmente, potrebbero essere alcuni duelli individuali.

I duelli che decideranno il match

Dzeko-Smalling

Non ci sarà Lukaku, il cui recupero dal problema muscolare alla coscia sinistra sta procedendo più a rilento di quelle che erano le attese, e ci sarà quindi spazio per Edin Dzeko al centro dell'attacco nerazzurro. Il bosniaco, da ex, cercherà di far male ai giallorossi, ma sulla sua strada troverà Chris Smalling: spetterà infatti al difensore inglese prendere in consegna il "Cigno di Sarajevo" in quello che si preannuncia un duello tutto fisico.

Dumfries-Spinazzola

Dumfries sulla corsia destra nerazzurra, Spinazzola su quella sinistra giallorossa. L'olandese e l'azzurro incrocieranno i propri tacchetti in un duello fatto di corsa, spinta e coperture difensive. I due giocatori ricoprono un ruolo fondamentale negli scacchieri di Inzaghi e Mourinho: chi prevalerà sull'altro potrebbe dare un impulso determinante sull'esito finale della gara.

Zaniolo-Bastoni

Smaltito il problema alla spalla che lo aveva costretto ai box per diverse settimane, Zaniolo è ormai recuperato al 100% e a San Siro vuole vivere una giornata da protagonista. Il numero 22 giallorosso dovrebbe agire sul centrodestra offensivo nel 3-4-2-1 di Mourinho, incrociando quindi dalla sua parte Bastoni. Il difensore dell'Inter, spesso in affanno in questo avvio di stagione, sarà chiamato agli straordinari per limitare la straripanza atletica di Nicolò.