Inter - Salernitana 5-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

L'Inter è tornata. La squadra di Inzaghi riprende la sua corsa dopo un digiuno lungo quattro partite. A San Siro, i nerazzurri a valanga sulla Salernitana per 5-0. Decisiva la tripletta di Lautaro Martinez, che ritrova la via del gol dopo una lunga astinenza. Doppietta del bosniaco Dzeko nella ripresa. Devastanti sulle corsie laterali Dumfries e Gosens. I campani non oppongono resistenza. A fine gara parla Farris, vice di Inzaghi: "Lo scudetto? Sappiamo che vincendole tutte nessuno potrebbe riprenderci".

Articolo su Milano Today

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (17' st Ranocchia), Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovi? (27' Gagliardini), Calhanoglu (17' st Vidal), Darmian (17' st Gosens); Lautaro, Dzeko (30' st Correa). A disposizione: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dimarco, D'Ambrosio, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi (28' st Radovanovic), Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos (38' st Ruggeri), Coulibaly, Ederson (28' st Obi), Verdi (15' st Zortea); Mousset (15' st Perotti), Djuric. A disposizione: Belec, Veseli, Bonazzoli, Bohinen, Gyomber, Gagliolo, Mikael. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Marinelli.

MARCATORI: 23' pt Lautaro (I), 40' pt Lautaro (I), 11' st Lautaro (I), 20' st Dzeko (I), 25' st Dzeko (I).

NOTE: Ammoniti: Darmian, De Vrij (I); Mousset (S); Recupero: 1' pt, 0'st.

Inter - Salernitana 5-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Salernitana 5-0 giocata venerdì 4 marzo sono disponibili su Sky Sport