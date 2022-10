Inter-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

I quattro punti conquistati in Champions League contro il Barcellona, inframezzati dalla vittoria del Mapei Stadium con il Sassuolo, hanno rilanciato ambizioni ed entusiasmo dell'Inter, che adesso, nel match di domenica 16 ottobre (fischio d'inizio alle 12.30) contro la Salernitana, cerca un altro squillo per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo buio. I nerazzurri, attualmente soltanto settimi in classifica a -8 dal Napoli capolista, hanno bisogno dei tre punti per rimanere in scia del gruppo di testa, mentre dall'altra parte ci sarà una formazione, quella granata, galvanizzata dal successo con il Verona ottenuto nell'ultimo turno e alla ricerca di punti salvezza.

Inter-Salernitana, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara contro la Salernitana, dovrà fare ancora a meno di Brozovic e di Lukaku, il cui rientro è previsto per sabato prossimo a Firenze. Recuperato invece Correa, che partirà però dalla panchina: la coppia d'attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, sarà quindi formata ancora da Lautaro e Dzeko. A centrocampo torna Asllani in cabina di regia con Barella e Calhanoglu ai suoi lati, mentre a sinistra ci sarà spazio per Gosens, rivitalizzato dal gol del Camp Nou, con Dumfries dall'altra parte. In difesa Acerbi dovrebbe rilevare De Vrij, tra i pali ancora Onana.

Inter-Salernitana, le scelte di Nicola

Nicola, privo dello squalificato Radovanovic, si affiderà al 3-5-2, con Dia e Bonazzoli a contendersi una maglia in attacco al fianco di Piatek, A centrocampo Coulibaly, Kastanos e Vilhena con l'ex Candreva e Mazzocchi sulle corsie esterne, mentre in difesa si contendono un posto Gyomber e Bronn per completare il reparto con Daniliuc e Pirola. Sepe in porta.

Inter-Salernitana, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena; Dia, Piatek. All. Nicola

Inter-Salernitana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Salernitana sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.