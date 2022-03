Inter-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Momento difficile per l'Inter. I nerazzurri, senza vittorie da cinque gare, si sono dovuti accontentare dello 0-0 contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. All'asciutto, ancora una volta, l'attacco, con gli uomini di Simone Inzaghi che non trovano la via del gol da ben quattro partite, con l'ultima rete realizzata, siglata da Edin Dzeko, che risale allo scorso 12 febbraio, quando l'Inter strappò l'1-1 sul campo del Napoli. Periodo no che Handanovic e compagni proveranno a lasciarsi alle spalle a partire dal match contro la Salernitana, in programma venerdì 4 marzo alle 20.45 e valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida in cui i nerazzurri, attualmente terzi in classifica a -2 dal tandem di testa formato da Napoli e Milan, non possono lasciarsi sfuggire i tre punti. Anche i granata, ultimi in classifica e reduci da quattro pareggi consecutivi, non possono però permettersi passi falsi se vogliono ancora sperare in una difficile salvezza.

Inter-Salernitana, le scelte di Simone Inzaghi

Tutti a disposizione per il tecnico Simone Inzaghi, che potrà contare anche su Gosens e Correa, rientrati già nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Il modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Sanchez che potrebbe far rifiatare Dzeko andando a comporre il tandem d'attacco con Lautaro. In mezzo al campo ancora spazio per Barella, Brozovic e Calhanoglu (ma si candida per un posto anche Vidal), mentre a destra Darmian potrebbe prendere il posto di Dumfries. Dall'altra parte Perisic. Un cambio potrebbe esserci anche in difesa, dove Ranocchia potrebbe rilevare De Vrij per completare il reparto con Skriniar e Bastoni. Tra i pali Handanovic.

Inter-Salernitana, le scelte di Nicola

Nicola, per la gara contro l'Inter, dovrà fare a meno di Ribery, reduce da un incidente in auto. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Verdi, Kastanos e Perotti ad agire alle spalle dell'unica punta Djuric. In mezzo al campo spazio per il tandem formato da Ederson e Lassana Coulibaly, mentre la linea difensiva sarà composta da Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri. In porta Sepe.

Inter-Salernitana, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Verdi, Kastanos, Perotti; Djuric. All. Nicola

Inter-Salernitana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Salernitana sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.