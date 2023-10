Inter-Salisburgo, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Una sfida, quella in programma martedì 24 ottobre alle 18.45 a San Siro e valevole per la terza giornata del girone C di Champions League, in cui l'Inter vuole conquistare l'intera posta in palio. I nerazzurri, reduci dall'affermazione esterna in campionato con il Torino, andranno a caccia della vittoria con gli svizzeri per consolidare la propria posizione: la formazione di Simone Inzaghi, al momento, si trova in vetta nel raggruppamento a pari merito la Real Sociedad con i suoi 4 punti, uno in più degli austriaci. Fare bottino pieno, quindi, significherebbe fare un buon passo avanti verso gli ottavi di finale.

Inter-Salisburgo, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida con il Salisburgo, potrebbe cambiare qualcosa rispetto a quanto visto con il Torino. In difesa dovrebbe rivedersi dal primo minuto Bastoni per completare il reparto con Acerbi e Pavard, mentre in mezzo al campo potrebbe rifiatare Barella, con Frattesi a completare la linea mediana con Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Dumfries a destra e Carlos Augusto più di Dimarco a sinistra. Nessun cambiamento, invece, in attacco, con il tandem ancora formato da Lautaro e Thuram.

Inter-Salisburgo, le scelte di Struber

Struber, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Gloukh ad agire alle spalle di Konaté e Simic. In mezzo al campo Forson, Gourna-Douath e Bidstrup, mentre la linea difensiva sarà formata da Dedic, Baidoo, Pavlovic e Terzic. In porta Schlager.

Inter-Salisburgo, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Forson, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Simic. All. Struber

Inter-Salisburgo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Salisburgo, in programma martedì 24 ottobre alle 18.45 a San Siro e valevole per la terza giornata del girone D di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.