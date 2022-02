Inter - Sassuolo 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Partita esaltante da parte del Sassuolo che per 90' mette in difficoltà l'Inter con giocate di grande qualità e riesce ad arginare ogni tentativo dei nerazzurri di recuperare. Partenza fulminante del Sassuolo che entra con l’atteggiamento vincente e al 9’ trova già il vantaggio quando Berardi recupera un pallone a centrocampo e serve l’imbucata di Rapsadori che sul filo del fuorigioco si trova solo davanti ad Handanovic e calcia forte sorprendendo il portiere che non è esente da colpe. La reazione dell’Inter non è convincente e ne approfittano i neroverdi che al 27’ raddoppiano con una grande giocata di Traorè sulla sinistra che sfocia nell’assist per Scamacca appostato al centro dell’area: l’attaccante di testa anticipa Dimarco e manda in rete.

Il tabellino

Reti: 8′ Raspadori; 26′ Scamacca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian (46′ Dumfries), Gagliardini (46′ Dzeko), Barella, Calhanoglu (78′ Vidal), Perisic (78′ D’Ambrosio); Lautaro Martinez, Sanchez. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Sangalli, Casadei, Carboni, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan (46′ Tressoldi), Kyriakopoulos; Frattesi (70′ Matheus Henrique), Maxime Lopez, Traore (79′ Harroui); Berardi (89′ Peluso), Scamacca (70′ Defrel), Raspadori. A disposizione: Satalino, Pegolo, Ceide, Rogerio, Magnanelli, Oddei, Ciervo. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Fourneau (sez. Roma 1)



Ammoniti: Raspadori (S), Muldur (S), D’Ambrosio (I)



Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 38.324.

