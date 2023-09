Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Non vuole fermarsi, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo aver ottenuto 15 punti nelle prime cinque gare, andranno a caccia della vittoria anche nella sfida contro il Sassuolo, in programma mercoledì 27 settembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la sesta giornata del campionato di serie A. Lautaro e compagni, infatti, vogliono consolidare il primato in classifica per dare un segnale al torneo. Attenzione però agli uomini di Dionisi, capaci di battere per 4-2 nell'ultimo turno la Juventus di Massimiliano Allegri.

Inter-Sassuolo, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita contro il Sassuolo, dovrà fare a meno di Arnautovic, messo ko da un problema muscolare. In attacco, al fianco di Lautaro Martinez, ci sarà quindi ancora spazio per Thuram, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso. In mezzo al campo potrebbe riposare Mkhitaryan, con il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Frattesi. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, mentre in difesa verso una maglia da titolare De Vrij: insieme a lui Acerbi ed uno tra Darmian e Pavard.

Inter-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, dall'altra parte, si affiderà al 4-2-3-1 che ha permesso alla sua squadra di battere la Juventus. Al centro dell'attacco ci sarà Pinamonti, sostenuto alle sue spalle dal terzetto formato da Berardi, Bajrami e Laurientè. A centrocampo Boloca al fianco di Henrique, mentre la linea difensiva sarà composta da Toljan, Erlic, Tressoldi e Vina. In porta, con Consigli ancora out, confermato Cragno.

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Sassuolo, in programma mercoledì 27 settembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la sesta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.