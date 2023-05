Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Prolungare la propria striscia positiva. L'Inter, reduce dalla convincente affermazione per 2-0 nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan, vuole conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato. Avversario, nella gara in programma sabato 13 maggio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 35esima giornata di serie A, il Sassuolo di Dionisi, formazione che naviga in una posizione di classifica tranquilla. Un match in cui i nerazzurri, attesi martedì dal ritorno dell'euroderby, andranno a caccia dei tre punti per difendere il quarto posto.

Inter-Sassuolo, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la gara contro il Sassuolo, ritrova Gosens e D'Ambrosio, che saranno regolarmente inseriti nell'elenco dei convocati. Ampio il turnover che ha in mente il tecnico, a partire dal reparto offensivo, dove il tandem iniziale sarà formato da Lukaku e Correa. A centrocampo tornerà Brozovic in cabina di regia, con Gagliardini che potrebbe far rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Darmian e Bellanova, mentre in difesa De Vrij potrebbe prendere il posto di Acerbi. Possibile chance tra i pali per Handanovic.

Inter-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Dionisi, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con Berardi, Pinamonti e Laurienté a formare il tridente offensivo. A centrocampo Lopez in cabina di regia con Frattesi ed Henrique ai suoi lati, mentre la linea difensiva sarà composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. In porta Consigli.

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Bellanova; Correa, Lukaku. All. S. Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Sassuolo, in programma sabato 13 maggio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 35esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.