Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vuole tornare alla vittoria l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal pareggio di Napoli che è costato il primo posto in classifica in campionato a vantaggio del Milan e dal ko contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ospiteranno domenica 20 febbraio a San Siro il Sassuolo nella gara valevole per la 26esima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 18). Un match da non fallire per Barella e compagni, che vogliono lasciarsi alle spalle le delusioni dell'ultima settimana per riaccendere le aspirazioni scudetto. Di fronte, però, ci sarà un avversario che arriverà a Milano per giocarsela a viso aperto, con i neroverdi rinfrancati dal buon pareggio interno ottenuto nell'ultimo turno contro la Roma.

Inter-Sassuolo, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro il Sassuolo, dovrà fare a meno degli squalificati Brozovic e Bastoni, oltre che degli infortunati di lungo corso Correa e Gosens. In mezzo al campo, quindi, ci sarà spazio per uno tra Vidal e Gagliardini insieme a Barella e Calhanoglu, mentre in difesa dovrebbe vedersi dal primo minuto Dimarco. Possibile chance anche per uno tra Ranocchia e D'Ambrosio al posto di De Vrij, confermato invece Skriniar. Sulle corsie laterali Dumfries e Perisic, mentre in attacco potrebbe riposare Dzeko, con Sanchez e Lautaro Martinez a comporre il tandem offensivo. Tra i pali Handanovic.

Inter-Sassuolo, le possibili scelte di Dionisi

Dionisi, dall'altra parte, sarà privo dello squalificato Ferrari, oltre che degli infortunati Obiang e Djuricic. Il modulo di riferimento sarà il consueto 4-2-3-1, con Traore, Raspadori e Berardi ad agire alle spalle dell'unica punta Scamacca. Tandem di centrocampo formato da Lopez e Frattesi, mentre in difesa è ballottaggio tra Rogerio e Kyriakopoulos ed Ayhan e Ruan Tressoldi per completare il reparto con Muldur e Chiriches. In porta Consigli.

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi

Inter-Sassuolo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Sassuolo sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Donati.