Inter-Sassuolo rinviata causa Covid: la possibile data del recupero

Non si giocherà la partita Inter-Sassuolo, inizialmente in programma sabato 20 marzo alle 20.45 allo stadio San Siro e valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. L'Ats di Milano, in seguito ai casi di positività al Covid tra le file dei nerazzurri (positivi al tampone i calciatori Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan De Vrij e Matias Vecino, ancora positivo anche l'ad Marotta) ha infatti imposto lo stop di "qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo". I giocatori della formazione di Conte, inoltre, non potranno rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali.

? | COMUNICATO@Stefandevrij e @vecino sono risultati positivi al Covid-19: l'ATS di Milano ha predisposto il divieto di disputa di #InterSassuolo in programma sabato 20 marzo 2021 ? https://t.co/jlPRsFzXkL — Inter (@Inter) March 18, 2021

"Nella giornata di lunedì 22 marzo - si legge nella nota dell'Ats -, prima dell'eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo-squadra". Nel frattempo iniziano a circolare le prime ipotesi su quando potrebbe essere recuperata la gara tra Inter e Sassuolo, con la data di mercoledì 7 aprile che sembra al momento la più probabile.