Inter, perché le prossime due giornate potrebbero riaprire il discorso scudetto

Una vittoria netta, esaltante, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a casa il primo trofeo stagionale. L'Inter, a Riad, ha travolto con un secco 3-0 il Milan nella Supercoppa Italiana grazie alle reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez, dando vita ad una vera e propria prova di forza. Gli uomini di Simone Inzaghi, contro i rossoneri, hanno fatto vedere la loro parte più bella: solidi in difesa, compatti in mezzo al campo e spietatamente cinici in attacco. Tutte virtù che erano emerse anche nel successo in campionato contro il Napoli, vanificato, almeno in parte, dal successivo pareggio in casa del Monza. Ma il discorso scudetto, per l'Inter, non è ancora chiuso.

Perché le prossime due giornate potrebbero essere decisive

Partiamo da un presupposto: vista la situazione attuale, con i partenopei che viaggiano a +9 sul Milan e a +10 su Inter e Juventus, soltanto il Napoli, a questo punto, potrebbe perdere lo scudetto. Il calcio, però, ci ha insegnato che niente è impossibile e che anche le rimonte più insperate, alla fine, possono diventare realtà. Importantissime, per i nerazzurri, potrebbero essere le prossime due giornate. Barella e compagni, infatti, sono attesi da due sfide sulla carta ampiamente alla portata: il match interno contro l'Empoli e la trasferta sul campo della Cremonese fanalino di coda del torneo. Allo stesso tempo, invece, il Napoli sarà impegnato in due gare ricche di insidie: prima la partita dell'Arechi contro una Salernitana che, dopo l'esonero poi rientrato di Davide Nicola, vorrà reagire dopo la disfatta di Bergamo, poi la sfida al "Maradona" con la Roma di Mourinho, avversario sempre ostico da affrontare. Due gare in cui gli azzurri potrebbero anche lasciare qualcosa per strada, mentre l'Inter, a meno di clamorosi passi falsi, ha tutte le carte in regola per fare bottino pieno. E accorciare il gap dalla vetta, dopo l'apoteosi in Supercoppa, potrebbe gettare ulteriore benzina sul fuoco sull'entusiasmo nerazzurro.