Inter, quanti problemi: scudetto e Coppa Italia, così si fa dura

Un opaco pareggio, che costringerà adesso i nerazzurri a cercare la vittoria nella gara di ritorno. L'Inter, nel primo round della semifinale di Coppa Italia, non è andata oltre lo 0-0 contro il Milan, risultato che può andar bene ai rossoneri, che potranno accontentarsi del pareggio con reti nel secondo atto della sfida (nella competizione vige ancora la regola dei gol segnati in trasferta) e che invece complica ulteriormente i piani della formazione di Simone Inzaghi, ormai precipitata in un vero e proprio momento no. Dzeko e compagni, dopo una lunga cavalcata che li aveva portati al primo posto della classifica di Serie A, sembrano aver smarrito la bussola, tanto da non trovare la vittoria ormai da cinque gare, nelle quali hanno raccolto tre pareggi e due sconfitte. Una brusca frenata che pare aver tolto sicurezza alla squadra nerazzurra.

Inter, sterilità offensiva ed amnesie difensive: tutti i problemi dei nerazzurri

Sì, perché anche ieri sera, nel derby di Coppa Italia contro il Milan, abbiamo visto una squadra timida, impaurita, che mai è riuscita davvero ad impensierire la porta di Maignan. E la sterilità offensiva, adesso, comincia a pesare: sono infatti ben quattro le partite consecutive in cui l'Inter non ha trovato la via del gol, con il rendimento dei giocatori offensivi precipitato a picco nelle ultime settimane. Lautaro Martinez, senza reti addirittura dallo scorso 12 dicembre, quando trasformò un penalty nella gara di Supercoppa contro la Juventus, è irriconoscibile, Dzeko è affaticato ed anche le mezzali, valore aggiunto dei nerazzurri nella prima parte di stagione, sembrano essere sulle gambe. Insomma, tutti quelli che erano stati i punti di forza della squadra di Inzaghi fino a gennaio si sono adesso arenati.

Ed anche a livello difensivo, malgrado la porta di Handanovic sia rimasta inviolata nelle ultime due gare, qualcosa scricchiola. Contro il Milan la retroguardia nerazzurra, almeno in due o tre occasioni, ha ballato di brutto, venendo graziata dai giocatori rossoneri. E se, come nella boxe, fosse esistita la vittoria ai punti, beh, sarebbe andata senza dubbio al Diavolo. La sensazione generale è che quest'Inter, complice lo scarso turnover applicato dal tecnico, sia adesso sulle gambe, soprattutto nei suoi uomini migliori. E con questa premessa la strada che porta verso scudetto e Coppa Italia non può che farsi in salita.