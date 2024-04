L'Inter vince lo scudetto nel derby con il Milan se: le combinazioni

Una vittoria conquistata in extremis. L'Inter, nel posticipo della 31esima giornata del campionato di serie A, ha superato al Friuli per 1-2 l'Udinese all'ultimo respiro, con la rete di Frattesi che, dopo il pari dal dischetto di Calhanoglu, ha completato la rimonta rispondendo all'iniziale vantaggio bianconero firmato da Samardzic. Un successo che permette ai nerazzurri di fare un ulteriore passo verso lo scudetto: quando al termine del torneo mancano sette gare, gli uomini di Simone Inzaghi, saldamente in testa con i loro 82 punti, hanno infatti ben quattordici lunghezze di margine sul Milan di Stefano Pioli. Ancor più staccata la Juventus, ormai scivolata a -20 dalla vetta. Insomma, per il tricolore è ormai soltanto questione di tempo.

L'Inter, a prescindere da quanto accadrà in campo, non potrà festeggiare lo scudetto nel prossimo weekend: in caso di vittoria contro il Cagliari e di contemporanea sconfitta del Milan con il Sassuolo, il vantaggio sui rossoneri salirebbe a 17, con ancora però 18 punti in palio. La prima data utile, quindi, è quella di lunedì 22 aprile, quando i nerazzurri affronteranno a San Siro nel derby i cugini. In caso di vittoria nella 32esima giornata contro il Cagliari e di affermazione nella stracittadina, Lautaro Martinez e compagni sarebbero aritmeticamente campioni d'Italia a prescindere dal risultato del Diavolo nella partita precedente con il Sassuolo. Un derby, quindi, che per l'Inter potrebbe diventare storico, con i nerazzurri che sognano di conquistare il loro 20esimo titolo della storia proprio di fronte ai rossoneri.