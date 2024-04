Inter, non solo Lautaro e Calhanoglu: tre giocatori fondamentali per lo scudetto

Una stagione trionfale. L'Inter, al termine di una cavalcata senza rivali, ha conquistato lo scudetto con cinque giornate di anticipo grazie alla vittoria per 1-2 nel derby con il Milan (decisive le reti di Acerbi e Thuram). Un campionato letteralmente dominato dai nerazzurri: la formazione di Simone Inzaghi, eccezion fatta per la prima parte di torneo, nella quale ha dovuto fare i conti con la concorrenza della Juventus, ha infatti rapidamente fatto il vuoto alle sue spalle, confermandosi più di un gradino sopra alle avversarie. Tra gli uomini determinanti non solo i vari Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco, il cui rendimento è stato sempre sopra le righe, ma anche alcuni elementi forse meno appariscenti ma altrettanto preziosi.

Henrikh Mkhitaryan

L'arrivo in estate di Davide Frattesi faceva ipotizzare un utilizzo più centellinato dell'armeno, che invece, a suon di prestazioni solide e concrete, si è guadagnato ancora una volta la totale fiducia di Simone Inzaghi, che di lui ha raramente fatto a meno. Malgrado i 35 anni di età, l'ex giocatore della Roma ha mostrato una condizione fisica invidiabile mettendo insieme, ad oggi, 42 presenze complessive. Una garanzia.

Francesco Acerbi

Quando l'Inter, nell'estate 2022, lo ha prelevato a parametro zero dopo l'addio alla Lazio, quasi tutti ipotizzavano per lui un ruolo di riserva, da utilizzare soltanto per far rifiatare i titolari. Francesco Acerbi, invece, ha dimostrato fin da subito di essere l'elemento perfetto per la retroguardia a tre dell'Inter guidando il reparto con esperienza e personalità. Ed il gol segnato nel derby scudetto è il giusto premio per una stagione giocata ad altissimi livelli.

Yann Sommer

La scorsa estate l'addio di André Onana sembrava aver lasciato un vuoto pressoché incolmabile nella porta nerazzurra, ma Yann Sommer, prelevato dal Bayern Monaco, ha ben presto fatto dimenticare l'estremo difensore camerunense. Reattività, sicurezza e carisma le doti che gli hanno permesso di dare tranquillità all'intera difesa nerazzurra.