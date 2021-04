Inter, lo scudetto è ormai soltanto una questione matematica: quando possono festeggiare i nerazzurri

È ormai già partito il conto alla rovescia in casa interista. I nerazzurri, con la vittoria per 2-1 nel recupero con il Sassuolo, sono saliti a quota 71 in classifica, portandosi a +11 dal Milan e a +12 dalla Juventus, con lo scudetto che può già praticamente dirsi cucito sul petto della formazione di Antonio Conte. L'Inter, a meno di clamorosi harakiri, ha infatti ormai le mani sul tricolore, andando così ad interrompere il lungo dominio della Juventus, durato per ben nove anni. Per la conquista del titolo di campione d'Italia, a questo punto, è solo questione di tempo, con la matematica che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Inter, quanti punti mancano per lo scudetto

Al termine del campionato di Serie A mancano nove giornate, con in palio ancora 27 punti. Il Milan, primo inseguitore dei nerazzurri e oggi a quota 60, potrebbe quindi portarsi al massimo a 87. Ciò significa che all'Inter basterà raccogliere sedici punti nelle ultime nove giornate per avere la matematica certezza di conquistare lo scudetto: in caso di arrivo a pari merito, infatti, Lukaku e compagni avrebbero la meglio in virtù degli scontri diretti (alla vittoria all'andata per 2-1 dei rossoneri la squadra di Conte ha risposto con il 3-0 nella sfida di ritorno). L'Inter, viaggiando a pieno ritmo, potrebbe quindi conquistare il tricolore con tre giornate di anticipo.

Da considerare, tuttavia, che difficilmente sia Milan che Juventus raccoglieranno il massimo bottino nei match da qui a fine campionato, visto l'andamento attuale: rossoneri e bianconeri, nelle ultime dieci giornate, hanno raccolto rispettivamente 17 e 20 punti contro i 30 dei nerazzurri, che non hanno lasciato neanche le briciole agli avversari. Se il trend dovesse rimanere questo, l'Inter potrebbe stappare lo spumante con un anticipo ancor più largo.