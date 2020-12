Inter-Shakhtar Donetsk, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tutto in novanta minuti. L'Inter, nella serata di mercoledì 9 dicembre, si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Champions League nell'ultima giornata del girone B nella sfida interna contro lo Shakhtar Donetsk (fischio d'inizio alle 21). I nerazzurri hanno a disposizione un solo risultato: la vittoria. E contemporaneamente dovranno sperare che il match tra Real Madrid e Borussia M'Gladbach non termini in parità, altrimenti, per la formazione di Conte, il destino sarebbe segnato.

Inter-Shakhtar Donetsk, le scelte dei due allenatori

L'Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2, con Lautaro Martinez a fare coppia con Lukaku in attacco. In mezzo al campo possibile chance dal primo minuto per Eriksen, mentre sulle corsie esterne Darmian e Young sono favoriti su Hakimi e Perisic. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. 4-2-3-1 per lo Shakhtar di Castro, con Teté, Marlos e Taison che agiranno alle spalle dell'unica punta Moraes.

Inter-Shakhtar Donetsk in tv e streaming

La partita Inter-Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Bondar, Stepanenko, Vitao; Matviienko, Kovalenko; Teté, Marlos, Taison; Moraes. All. Castro